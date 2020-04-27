Песков рассказал о феноменальной памяти Путина

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Президент России Владимир Путин имеет очень хорошую память, поэтому не пользуется суфлерами на крупных мероприятиях. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью «АиФ».

Журналисты спросили у помощника президента, имеет ли Путин феноменальную память, если он может запоминать большое количество цифр во время публичных мероприятий. Песков отметил, что политику помогает не только хорошая память, но и тщательная подготовка перед каждым публичным выступлением.

«Он прорабатывает все свои экспертные знания по всему спектру вопросов, каждый раз обновляет тот массив информации, который у него есть в голове», — добавил Песков.

По его словам, Путин никогда не выходит на переговоры и совещания неподготовленным.

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