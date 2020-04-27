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Российский президент Владимир Путин минимизировал очные контакты из-за коронавируса и соблюдает социальную дистанцию. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

«Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью», — отметил представитель Кремля.

По его словам, с рядом министров и представителями банковских структур президент все же проводил очные встречи, тем не менее дистанция соблюдалась.

В конце марта Владимир Путин приезжал в инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом нового типа. Там он общался с главврачом Денисом Проценко, у которого диагноз COVID-19 подтвердился спустя некоторое время.

1 апреля глава государства начал телесовещание с правительством, где заявил, что обстановка в связи с коронавирусом требует дистанционной работы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 80 949 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,9 млн.

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