В Кремле объяснили слова Путина про половцев, печенегов и «заразу коронавирусную»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства не специально говорит некоторые высказывания, которые впоследствии могут быть разобраны россиянами на цитаты. Об этом он сказал в интервью «Аргументам и фактам».

Песков уверен, что Путин прекрасно знает, что каждое его слово, сказанное публично, анализируется общественностью, ведь он является президентом. «Президент знает вес своего слова», — добавил пресс-секретарь.

По его мнению, Путин иногда использует такие словосочетания, чтобы лучше донести свои мысли до граждан.

«Он это делает просто ради того, чтобы <...> нагляднее донести до людей. Это главное, почему он прибегает к каким-то красочным сравнениям, историческим образам и т. д.», — резюмировал Песков.

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