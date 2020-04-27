Советник южнокорейского президента опроверг данные о смерть Ким Чен Ына

<img src="//img.gazeta.ru/files3/27/13063027/2020-04-22T000000Z_908741908_RC2C9G9T13FO_RTRMADP_3_NORTHKOREA-POLITICS-KIM-pic905-895x505-55168.jpg">

Советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин заявил о том, что глава КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом сообщает CNN.

Он уточнил, что северокорейский лидер с 13 апреля находится в районе Вонсана.

«Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», — добавил Ин.

Советник президента Южной Кореи подчеркнул, что позиция правительства по данному вопросу остается неизменной.

Ранее Гонконгская спутниковая телевещательная компания HKSTV сообщила о гибели Ким Чен Ына. Кроме того, в японских СМИ появилась информация о том, что северокорейский лидер находится в «вегетативном состоянии» после операции. При этом государственное радио КНДР сообщило гражданам страны, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет «активную деятельность».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ сообщают об обнаружении поезда Ким Чен Ына на курорте в КНДР

— Мир не верит: в КНДР рассказали об активности Ким Чен Ына

— Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына