Советник южнокорейского президента опроверг данные о смерть Ким Чен Ына
Советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин заявил о том, что глава КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом сообщает CNN.
Он уточнил, что северокорейский лидер с 13 апреля находится в районе Вонсана.
«Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», — добавил Ин.
Советник президента Южной Кореи подчеркнул, что позиция правительства по данному вопросу остается неизменной.
Ранее Гонконгская спутниковая телевещательная компания HKSTV сообщила о гибели Ким Чен Ына. Кроме того, в японских СМИ появилась информация о том, что северокорейский лидер находится в «вегетативном состоянии» после операции. При этом государственное радио КНДР сообщило гражданам страны, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет «активную деятельность».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СМИ сообщают об обнаружении поезда Ким Чен Ына на курорте в КНДР
— Мир не верит: в КНДР рассказали об активности Ким Чен Ына
— Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына