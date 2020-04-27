Трамп назвал фейком данные об увольнении главы минздрава
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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал появившуюся информацию об увольнении главы министерства здравоохранения США Алекса Азара. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.
Он назвал опроверг эти данные и назвал их «фейковыми новостями».
«Алекс прекрасно справляется с работой!» — подчеркнул Трамп.
По его мнению, СМИ пытаются создать видимость «хаоса и беспорядка» в сознании своих читателей.
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