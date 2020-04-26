Песков пошутил о становлении Путина вирусологом
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что когда Владимир Путин глубоко вникает в какую-либо тему, то он собирает информацию, становясь при этом «экспертом». Об этом он сказал в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным на канале «Россия-1».
Он напомнил о шутке российского лидера, который ранее заявил, что вся страна стала вирусологами.
«Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог», — сказал Песков.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин: вся страна стала вирусологами
— Путин поинтересовался у вирусологов, можно ли сократить нерабочие дни