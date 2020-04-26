СМИ сообщают об обнаружении поезда Ким Чен Ына на курорте в КНДР

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Поезд, предположительно принадлежащий лидеру Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыну, замечен в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи, сообщает The Guardian со ссылкой на съемку со спутника.

Поезд был впервые замечен на данном месте 21 апреля, заявили представители проекта по наблюдению за ситуацией в Северной Корее. Они добавили, что транспортное средство замечено на станции, которая зарезервирована для использование семьей лидера КНДР.

Ранее Гонконгская спутниковая телевещательная компания HKSTV сообщила о гибели Ким Чен Ына. Кроме того, в японских СМИ появилась информация о том, что северокорейский лидер находится в «вегетативном состоянии» после операции. При этом государственное радио КНДР сообщило гражданам страны, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет «активную деятельность»

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