В Госдуме определили способствующее потеплению отношений России и США событие
В Государственной думе считают, что совместное заявление президентов Владимира Путина и Дональда Трампа к 75-й годовщине встречи на Эльбе является шагом к потеплению отношений между Россией и США. Об этом рассказал РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он назвал заявление политиков символичным. По его словам, возвращаясь к прошедшим великим историческим событиям, нельзя забывать факты и возможности, которые сулит совместное сотрудничество.
«Это [заявление] можно расценивать как шаг к потеплению отношений (между Россией и США. — «Газета.Ru»)», — добавил Чепа.
Ранее Путин и Дональд Трамп отметили в совместном заявлении, что встреча советских и американских солдат, пожавших друг другу руки на поврежденном мосту через р. Эльба, стала предвестником решающего поражения нацистского режима.
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