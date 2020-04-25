В Госдуме определили способствующее потеплению отношений России и США событие

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В Государственной думе считают, что совместное заявление президентов Владимира Путина и Дональда Трампа к 75-й годовщине встречи на Эльбе является шагом к потеплению отношений между Россией и США. Об этом рассказал РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он назвал заявление политиков символичным. По его словам, возвращаясь к прошедшим великим историческим событиям, нельзя забывать факты и возможности, которые сулит совместное сотрудничество.

«Это [заявление] можно расценивать как шаг к потеплению отношений (между Россией и США. — «Газета.Ru»)», — добавил Чепа.

Ранее Путин и Дональд Трамп отметили в совместном заявлении, что встреча советских и американских солдат, пожавших друг другу руки на поврежденном мосту через р. Эльба, стала предвестником решающего поражения нацистского режима.

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