Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын скончался в возрасте 36 лет. Об этом The New York Post сообщил вице-президент Гонконгской спутниковой телевещательной компании HKSTV со ссылкой на высокопоставленный информированный источник.

Отмечается, что данные о смерти северокорейского лидера уже разошлись по китайской соцсети Weibo.

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце.

Согласно еще одной из неподтвержденных теорий, Ким Чен Ын умер после операции на сердце, которая прошла неправильно. Это произошло из-за того, что руки хирурга сильно дрожали.

Официального подтверждения смерти Ким Чен Ына пока не было.

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