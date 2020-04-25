Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке, 24 апреля 2019 года Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке, 24 апреля 2019 года
Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке, 24 апреля 2019 года
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын скончался в возрасте 36 лет. Об этом The New York Post сообщил вице-президент Гонконгской спутниковой телевещательной компании HKSTV со ссылкой на высокопоставленный информированный источник.

Отмечается, что данные о смерти северокорейского лидера уже разошлись по китайской соцсети Weibo.

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце.

Согласно еще одной из неподтвержденных теорий, Ким Чен Ын умер после операции на сердце, которая прошла неправильно. Это произошло из-за того, что руки хирурга сильно дрожали.

Официального подтверждения смерти Ким Чен Ына пока не было.

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