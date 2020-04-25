СМИ сообщили о нахождении Ким Чен Ына в «вегетативном состоянии»

Японские СМИ утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце. Сообщения японских средств массовой информации цитирует Fox News.

На этой неделе пресса писала о том, что лидер КНДР тяжело заболел после операции на сердце. Согласно последним данным, состояние здоровья Ким Чен Ына может быть более серьезным, чем первоначально предполагалось.

Журнал Шукан Жендай («Shūkan Gendai») со ссылкой на хирурга, который участвовал в операции лидера КНДР, рассказал, что Ким Чен Ыну стало плохо после посещения сельской местности в апреле. Медик признался, что не привык иметь дело с пациентами с ожирением и слишком нервничал во время операции. Это, по его словам, привело к задержкам, которые подтолкнули лидера к «вегетативному состоянию».

Накануне агентство Reuters сообщило, что Китай направил команду медицинских экспертов в Северную Корею после противоречивых сообщений о состоянии здоровья председателя Государственного совета КНДР.

На данный момент официальные подтверждения о нахождении Ким Чен Ына в «вегетативном состоянии» не поступили.

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