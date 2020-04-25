Лавров рассказал о запрещающих просить помощь у России «старших товарищах»
«Старшие товарищи» не разрешают ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО просить помощи у Российской Федерации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр отметил, что другие страны хотели бы последовать примеру Италии и обратиться за помощью к России, однако некоторые государства в условиях пандемии пытаются продвигать свою геополитику и не дают им сделать это.
«Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран <...> просто не разрешают этого сделать старшие товарищи», — цитирует Лаврова РИА «Новости».
О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом стало известно 21 марта после телефонного разговора президента России Владимира Путина и итальянского премьера Джузеппе Конте. Российский политик пообещал, что Россия поможет иностранному государству. Позднее страна направила в Италию 15 самолетов с врачами и оборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
Всего в мире заразились коронавирусом на сегодняшний день более 2,8 млн человек, вылечились свыше 815 тыс., умерли — 199 350.
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