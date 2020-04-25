МИД РФ заявил о «полном саботаже» Киевом части решений нормандского саммита

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона мешает реализации политической части договоренностей, которые были достигнуты на нормандском саммите в Париже в конце 2019 года, цитирует его ТАСС.

«Мы наблюдаем полный саботаж», — признался министр.

Он напомнил, что в политической части договоренностей президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательства по включению «формулы Штайнмайера» в законодательство страны. Также украинский политик должен был обсудить все правовые аспекты обеспечения особого статуса Донбасса на постоянной основе.

«Никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет», — подчеркнул Лавров.

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