Пелоси: нельзя допустить переноса президентских выборов в США

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Перенос выборов президента США недопустим, заявила спикер Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Об этом сообщает The Hill.

Пелоси призвала представителей Демократической партии страны не допустить реализации возможных попыток действующего президента Дональда Трампа перенести выборы.

«Трамп сделал многое, чтобы разрушить Америку, но факт в том, что мы не должны позволить ему поступить так с нашей демократией», – заявила спикер.

Она также отметила, что даже некоторые представители Республиканской партии могут негативно воспринять перенос выборов.

Ранее оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.

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