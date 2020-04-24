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Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» упраздняется тем же законом.

Ранее Госдума одобрила данный закон с пояснением, что перенос связан с указом «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией», который признал президиум Верховного Совета СССР в 1945 году.

В пояснительной записке говорится, что изменения направлены на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне.

Против переноса даты выступил Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В СПЧ заявили, что перенос празднования на 3 сентября недопустим, так как этот день является днем памяти жертв теракта в Беслане.