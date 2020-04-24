Песков отказался комментировать перенос Дня окончания Второй мировой войны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать перенос со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не стану комментировать этот вопрос», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны.

В документе говорится, что теперь 3 сентября будет значиться Днем окончания Второй мировой войны 1945 года. Памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» упраздняется тем же законом.

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