В СФ прокомментировали блокировку Киевом российской резолюции

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал блокировку Украиной российской резолюции по отмене санкций, сообщает RT.

По его словам, Украина не является постоянным членом Совета Безопасности ООН и не имеет право вето, а прислушиваться к ее голосу в текущих обстоятельствах вряд ли кто-то будет.

«Весь мир сегодня занят куда более важными проблемами», — считает Джабаров.

Он также отметил, что любые действия России будут восприниматься Киевом в негативном ключе, а особенно вопросы относительно антироссийских санкций, на которые Украины возлагает надежды по возвращению Крыма.

Ранее Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию. Проект резолюции предполагал отмену односторонних санкций, чтобы обеспечить всем странам доступ к медикаментам и продовольствию в условиях пандемии коронавируса.

В постпредстве РФ назвали такую позицию Киева кощунственной. Там пояснили, что проект резолюции направлен, в первую очередь, на помощь развивающимся странам, которые наиболее уязвимы в период пандемии.

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