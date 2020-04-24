В постпредстве РФ ответили на блокировку российской резолюции Украиной в ООН
В постпредстве РФ назвали кощунственной позицию Киева в отношении российской резолюции по отмене односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий ответ опубликован на сайте представительства.
В нем отмечается, что действия Украины подрывают одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Проект резолюции, как пояснили в постпреде, направлен, в первую очередь, на помощь развивающимся странам, которые наиболее уязвимы в текущих обстоятельствах.
Кроме того, дипломаты призвали Киев «не беспокоиться» об антироссийских санкциях.
«Напоминаем: мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять», — сказано в сообщении.
Ранее Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об отмене санкций. Проект резолюции предполагал отмену односторонних санкций, чтобы обеспечить всем странам доступ к медикаментам и продовольствию в условиях пандемии коронавируса.
По словам представителей Киева, Россия уже направляла подобную резолюцию, которую в начале апреля отклонили США. Украина обвинила Москву в манипулировании и пригрозила в дальнейшем блокировать российские резолюции об ограничении санкций.