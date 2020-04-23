Макрон рассказал о планах ЕС провести конференцию по коронавирусу в мае

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что лидеры стран ЕС планируют провести повторную видеоконференцию по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал после прошедшего обсуждения между странами ЕС мер по поддержке экономики после пандемии.

Французский лидер отметил, что лидеры Евросоюза пришли к соглашению по ряду мер «быстрого и сильного ответа на кризис».

По его мнению, пандемия коронавируса стала для всего мира потрясением, которое «требует неординарного ответа».

Он добавил, что следующая видеоконференция запланирована на май.

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