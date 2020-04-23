Лукашенко пожаловался на союзников за «разрушение отношений»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за четыре месяца 2020 года в условиях пандемии коронавируса мир изменился до неузнаваемости, цитирует его «БелТА».

По посетовал, что союзники, которые десятилетиями создавали с государством добрые отношения и открывали границы, теперь разрушили отношения.

«Эти границы восстановили за один день и разрушили отношения», — отметил политик.

Лукашенко считает, что потери во взаимоотношениях людей будет очень трудно восполнить.

По последним данным, в Белоруссии подтвердился вирус у 7281 человека, выздоровело 769 пациентов, умерли — 58.

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