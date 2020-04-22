Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности <...> и уволить его с военной службы», — говорится в тексте документа.
Указ президента вступил в силу с сегодняшнего дня.
Александр Сорочкин занимал указанную должность с 2011 года. Причины отставки не уточняются.
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