Песков уверен, что Зеленский может закончить конфликт в Донбассе
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить конфликт в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он считает, что это возможно «теоретически», а также «практически».
«Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер», — заявил Песков.
Ранее Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
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