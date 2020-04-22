Песков уверен, что Зеленский может закончить конфликт в Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить конфликт в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он считает, что это возможно «теоретически», а также «практически».

«Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер», — заявил Песков.

Ранее Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский рассказал, что необходимо для завершения конфликта в Донбассе «завтра»

— Зеленский намерен «перезагрузить» Украину и вывести ее из пропасти

— Зеленский: за год президентства «не дошли руки» до выполнения всех обещаний