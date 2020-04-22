Зеленский: за год президентства «не дошли руки» до выполнения всех обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что за все время нахождения на посту главы государства у него «не дошли руки» до выполнения всех обещаний, которые он декларировал в ходе избирательной кампании. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Как известно, Зеленский был инаугурирован 20 мая.

«Я думаю, что буду один из, а может буду единственным человеком, который президент Украины и который готов говорить откровенно: вот у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали, можем проанализировать<…> что не сделано, почему», — сказал Зеленский.

Украинский лидер констатировал, что много чего было не сделано, а также «много к чему даже руки не дошли, но дойдут».

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