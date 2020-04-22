Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР
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Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон может стать новым лидером страны. Об этом сообщила японская газета Asahi со ссылкой на южнокорейские и американские источники.
Отмечается, что на пленуме ЦК Трудовой партии Северной Кореи в конце 2019 года по требованию Ким Чен Ына было якобы принято решение, что в случае его нетрудоспособности страной будет руководить Ким Ё Чжон.
По словам источников, после этого ее имя стало чаще фигурировать в важнейших документах страны. Предполагается, что это связано с плохим самочувствием Ким Чен Ына.
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