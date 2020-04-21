Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив совместные проекты, ситуацию в Сирии и коронавирус, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Путин и Эрдоган подтвердили необходимость мирного сирийского урегулирования, а также сохранение суверенитета и целостности страны.

Также президенты обсудили экономическое сотрудничество и общие проекты в атомной сфере.

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