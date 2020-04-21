Грузия продлила режим ЧП до 22 мая

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Правительство Грузии одобрило продление режим чрезвычайного положения до 22 мая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на советника премьера Ираклия Чиковани.

Чиковани добавил, что соответствующее решение кабмина отправлено президенту на утверждение.

В Грузии коронавирусом заразились больше 400, скончались четыре человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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