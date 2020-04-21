Грузия продлила режим ЧП до 22 мая
Правительство Грузии одобрило продление режим чрезвычайного положения до 22 мая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на советника премьера Ираклия Чиковани.
Чиковани добавил, что соответствующее решение кабмина отправлено президенту на утверждение.
В Грузии коронавирусом заразились больше 400, скончались четыре человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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