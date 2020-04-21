РФ намерена решить в ближайшее время вопрос авиасообщения с Грузией
Россия рассчитывает в скором времени решить вопрос о восстановлении авиасообщения с Грузией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
«К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем эту проблему решить», — сказал министр.
Он подчеркнул, что в первую очередь важно, чтобы в Тбилиси «не раздувалась русофобская кампания».
По указу президента России Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию.
Москва пошла на этот шаг после того, как 20 июня 2019 года несколько тысяч человек устроили в грузинской столице у здания парламента антироссийский митинг. Поводом стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Грузия приостанавливает авиасообщение по всем направлениям