РФ намерена решить в ближайшее время вопрос авиасообщения с Грузией

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Россия рассчитывает в скором времени решить вопрос о восстановлении авиасообщения с Грузией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем эту проблему решить», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в первую очередь важно, чтобы в Тбилиси «не раздувалась русофобская кампания».

По указу президента России Владимира Путина российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

Москва пошла на этот шаг после того, как 20 июня 2019 года несколько тысяч человек устроили в грузинской столице у здания парламента антироссийский митинг. Поводом стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

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