В Госдуме раскритиковали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

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Появившиеся в западных СМИ сообщения об ухудшении здоровья лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына являются фейковыми, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Новикова, КНДР является «одним из самых любимых» объектов фейковых новостей в американских СМИ. Происходит это по причине недовольства Соединенных Штатов тем, что у Северной Кореи «есть свой взгляд» на развитие страны, подчеркнул замглавы думского комитета.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США проверяют данные разведки о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.

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