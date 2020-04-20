Трамп заявил о намерении выдвинуть кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Белоруссии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет выдвинуть кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер на пост посла в Белоруссии.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное заявление Белого Дома.

Отмечается, что Фишер на данный момент работает в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, ранее она занимала должность временного поверенного в делах посольства США в России.