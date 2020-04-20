Путин уверен в развитии сотрудничества США и России в борьбе с COVID-19

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в развитии сотрудничества России и США в борьбе с коронавирусом. Такое заявление он сделал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства рассказал, что Москва заключила с Вашингтоном контракт на поставку в Россию комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По его словам, контракт был заключен на следующий день после того, как российский самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты приземлился в Нью-Йорке.

Путин добавил, что «это сотрудничество будет и дальше развиваться».

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