Трамп назвал следователей ФБР по российскому делу «человеческой нечистью»
Президент США Дональд Трамп раскритиковал должностных лиц ФБР, участвовавших в деле о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года. Политик обвинил их в уничтожении жизней нескольких его друзей и коллег, цитирует его телеканал CNN.
Трамп назвал следователей ФБР «нечистью», ведь, по его мнению, они из-за расследования разрушили жизни его знакомых. Кроме того, вспоминая о расследовании, он отметил, что весь этот процесс напоминал попытку «свержения избранного президента».
Политик вспомнил своего бывшего советника Роджера Стоуна, которого приговорили почти к трем с половиной годам тюрьмы. Следствие считало, что Стоун давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля. Трамп же назвал это дело несправедливостью. Также он упомянул в качестве пострадавших своего экс-руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Майкла Флинна.
Ранее американские СМИ писали, что Россия с помощью кампании в социальных сетях и кибератак помогла Трампу победить на выборах в 2016 году. Предполагается, что Кремль может использовать эту же стратегию, чтобы вновь повлиять на исход предстоящих выборов президента США. И Трамп, и Москва отрицают вмешательство.
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