WP перечислила организаторов митингов против самоизоляции в США

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Организаторами протестных акций в США с требованиями смягчить режим самоизоляции является группировка из штата Миннесота, выступающая за свободное ношение оружия. Об этом пишет газета The Washington Post.

По информации издания, через соцсети группировка собирала несогласных и организовывала митинги в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк.

Предположительно, ультраправую группу возглавляет Бен Дорр и его братья.

Прошедший 16 апреля митинг в Мичигане, согласно данным WP, сынициировала «консервативная коалиция», главой которой является депутат от Республиканской партии, входящая в избирательный штаб президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что компания Facebook заявила об отсутствии оснований для блокировки данных групп в соцсетях.

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