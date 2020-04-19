Глава МИД Ирана совершит визит в Сирию для встречи с Асадом
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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф совершит визит в Сирию для встречи с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя иранского МИДа Аббаса Мусави.
Визит запланирован на 20 апреля 2020 года.
Во время поездки Зариф проведет переговоры с Асадом и главой сирийского министерства иностранных дел Валидом Муаллемом, отметил Мусави. В ходе переговоров участники обсудят двусторонние отношения, ситуацию в регионе и борьбу с терроризмом.