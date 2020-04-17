Лавров и Помпео обсудили вывоз российских школьников из США
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вывоз российских школьников домой из-за коронавируса, пишет российский МИД.
«Затрагивались некоторые другие актуальные международные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня, включая организацию вывоза из США российских граждан, в том числе оказавшихся там в рамках образовательных программ учащихся средних школ», — говорится в сообщении.
Ранее Россия организовала авиарейсы, чтобы вернуть из-за рубежа своих граждан, застрявших в других странах из-за коронавируса.
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