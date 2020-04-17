Россия и США обсудили действия по стратегической стабильности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили совместные шаги по стратегической стабильности, в том числе контроль над вооружениями, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что США выразили намерение вести будущие переговоры о контроле над вооружениями в трехстороннем формате, включая Китай.

Также Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом.

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