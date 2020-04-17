Россия и США обсудили действия по стратегической стабильности
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили совместные шаги по стратегической стабильности, в том числе контроль над вооружениями, пишет РИА «Новости».
Сообщается, что США выразили намерение вести будущие переговоры о контроле над вооружениями в трехстороннем формате, включая Китай.
Также Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Советник Трампа не поедет в Москву на 9 мая
— Россия упрекнула США в невыполнении обязательств по контролю над вооружениями
— Москва обвинила Вашингтон в попытках оправдать свои шаги по милитаризации космоса