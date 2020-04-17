В Таджикистане сын президента избран спикером верхней палаты парламента
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Старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали был избран председателем верхней палаты парламента, передает «Sputnik Таджикистан».
Эмомали избрали 17 апреля на заседании верхней и нижней палаты парламента.
Ранее он занимал посты председателя Таможенной службы Таджикистана и председателя Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана. С 2017 года Эмомали занимал должность мэра Душанбе.