Лукашенко: COVID-19 превратился в политику

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус мутировал и превратился в политику, цитирует политика БелТА.

«Этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Он подчеркнул, что Белоруссия пока справляется с инфекцией. В частности, 17 апреля у страны появился «лучик надежды», так как в Минске освободилось много коек в связи с выпиской инфицированных после их выздоровления.

Также он заявил, что необходимо развивать экономический сектор, ведь «пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен».

На данный момент число инфицированных COVID-19 в Белоруссии выросло до 4779.

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