МИД РФ призвал оказать помощь беженцам из-за коронавируса

Российский МИД ратует за срочное оказание полноценной помощи уязвимым перед коронавирусом нового типа COVID-19 беженцам и государствам которые их принимают. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства России.

В Министерстве указали на доклад управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по сдерживанию распространения коронавируса среди беженцев.

В российском дипведомстве приветствовали нацеленность управления на тесное сотрудничество с властями стран для включения беженцев в национальные программы по борьбе с COVID-19, а также проведение информационных кампаний среди населения.

«Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и внутренне перемещённым лицам, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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