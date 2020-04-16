Кремль: Путин и Си Цзиньпин настроены на сотрудничество в условиях пандемии
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Об этом лидеры двух стран заявили в ходе телефонного разговора, который состоялся в четверг, 16 апреля.
В Кремле отметили, что взаимодействие китайской и российской сторон будет осуществляться, в том числе посредством «обмена специалистами, поставок медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР будет и дальше помогать России в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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