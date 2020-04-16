США готовы помочь России аппаратами ИВЛ
Соединенные Штаты готовы при необходимости направить России и другим странам аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве помощи для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого Дома.
«Я думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ, в них сложная ситуация в Москве. Мы им поможем», – заявил Трамп.
Он также отметил, что США готовы оказать помощь Италии, Испании, Франции и другим странам.
Ранее российский самолет «Руслан» доставил в Нью-Йорк гуманитарную помощь. Россия передала США аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), маски, респираторы и медицинское оборудование. Общая масса груза составила 60 тонн.
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