Киев заявил о готовности обменять пленных в ближайшие дни

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Руководство Украины подтвердило намерение провести до Пасхи обмен пленными с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками, сообщает агентство »УНИАН» со ссылкой на заявление пресс-службы офиса президента страны.

«Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники офиса также подчеркнули, что процесс осложняется карантинными ограничениями, введенными в стране из-за пандемии коронавируса. Дата и формат обмена в настоящее время уточняются.

В конце марта 2020 года омбудсмен ДНР Дарья Морозова уведомила, что ДНР во время переговоров контактной группы 26 марта предложила Киеву устроить обмен пленными в Донбассе по формуле «10 на 8». По ее словам, в тот момент Украина не приняла данное предложение.

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