Генсек ООН отреагировал на приостановление США финансирования ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерриш после сообщения американского президента Дональда Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые ВОЗ как и любой другой гуманитарной организации, передает ТАСС.
Гутерриш в очередной раз отметил, что сейчас настало время для единства и для того, чтобы международное сообщество солидарно работало над борьбой с COVID-19 и его последствиями.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать ВОЗ, пока там расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
— Трамп: из-за ошибок ВОЗ число заболевших COVID-19 в мире увеличилось в 20 раз