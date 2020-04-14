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Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что США готовы направить в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

«Президент Трамп также подчеркнул, что и в случае, если у России появятся дополнительные потребности, то США, когда они наладят производство в достаточных объёмах соответствующего оборудования, будут готовы направлять такие поставки и в нашу страну», — сказал Лавров.

Ранее Россия отправляла в США военные борты с медиками и оборудованием.

В США коронавирусом заразились 587 тысяч, скончались почти 24 тысячи человек. В России болеют больше 21 тысячи, погибли 170 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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