СМИ: Ким Чен Ын не посетил сессию парламента КНДР
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Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на сессии парламента страны, которая состоялась в понедельник, 12 апреля. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что сессия прошла в Пхеньяне. Обязанности председателя исполнял первый заместитель председателя Госсовета страны Цой Рен Хэ.
По данным ЦТАК, заседание парламента состоялось на два дня раньше анонсированной даты.
Причины соответствующего переноса, а также отсутствия северокорейского лидера и о принятии крупных решений в рамках сессии не уточняется.
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