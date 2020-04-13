СМИ: Ким Чен Ын не посетил сессию парламента КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на сессии парламента страны, которая состоялась в понедельник, 12 апреля. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что сессия прошла в Пхеньяне. Обязанности председателя исполнял первый заместитель председателя Госсовета страны Цой Рен Хэ.

По данным ЦТАК, заседание парламента состоялось на два дня раньше анонсированной даты.

Причины соответствующего переноса, а также отсутствия северокорейского лидера и о принятии крупных решений в рамках сессии не уточняется.

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