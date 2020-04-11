Песков раскритиковал попытки ряда стран устроить гонку за лидерство на фоне пандемии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подверг критике действия ряда стран, которые в кризисной ситуации в связи с пандемией пытаются устроить гонку за лидерство в спасении других государств. Об этом сообщает ТАСС.
«Не думаю, что пациенты, которые умирают без оказания необходимой помощи в больницах, могут гордиться своей страной из-за того, что она заняла первое место по оказанию помощи другим», — высказал мнение Песков.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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