МИД Польши призывает Россию вернуть обломки Ту-154 Качиньского

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МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154, на котором в 2011 году погиб президент республики Лех Качиньский. Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление польского ведомства.

«МИД передал в посольство России ноту, призывающую российскую сторону немедленно выдать собственность Польши – обломки самолета Ту-154М... Ни одна норма международного права не дает оснований для удерживания Россией польской собственности», — заявили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия, согласно законодательству, не может передать остатки самолета до окончания суда по уголовному делу о крушении самолета.

Катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Правительственный самолет Ту-154 следовал в Катынь. Из-за плохой видимости пилоты решили посадить борт на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный, но посадка оказалась неудачной, и он столкнулся с землей. На борту находилась официальная делегация Польши, а также президент республики Лех Качиньский. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

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