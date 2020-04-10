Трамп опроверг сведения о том, что разведка США знала о коронавирусе в ноябре

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/13032829/2020-04-01T222740Z_1739973606_RC2YVF9WFFWE_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-3555.jpg">

Президент США Дональд Трамп назвал недостоверными сообщения о том, что американская разведка предупреждала Белый дом о коронавирусе нового типа в конце ноября 2019 года. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Трамп обвинил телеканал ABC, который распространил данную информацию, во лжи.

«Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю!» – написал президент.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что представители разведывательного сообщества США предупреждали администрацию президента о последствиях коронавируса для здоровья населения и для бизнеса еще в конце ноября 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белый дом не услышал: разведка США предсказала пандемию

— Разведка США в ноябре предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса