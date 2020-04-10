Трамп опроверг сведения о том, что разведка США знала о коронавирусе в ноябре
Президент США Дональд Трамп назвал недостоверными сообщения о том, что американская разведка предупреждала Белый дом о коронавирусе нового типа в конце ноября 2019 года. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
Трамп обвинил телеканал ABC, который распространил данную информацию, во лжи.
«Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю!» – написал президент.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что представители разведывательного сообщества США предупреждали администрацию президента о последствиях коронавируса для здоровья населения и для бизнеса еще в конце ноября 2019 года.
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