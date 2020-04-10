СМИ: заболевший COVID-19 Джонсон вернется к работе только через месяц

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет вновь приступить к своим обязанностям лишь через месяц. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

По их данным, политик полностью восстановится как минимум через месяц.

Как указывают собеседники издания, даже после этого к своим обязанностям британский премьер будет возвращаться постепенно.

Впервые Джонсон объявил о заболевании 27 марта. Он самоизолировался в своем доме, но после ухудшения самочувствия был помещен в одну из инфекционных больниц.

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