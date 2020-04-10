Захарова отреагировала на решение США отнести русских монархистов к террористам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировал решение Вашингтона включить «Русское имперское движение» (РИД) в список террористов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Она выразила мнение, что данный шаг США рассчитан на внешний пропагандистский эффект.
По словам дипломата, он не способствует борьбе с терроризмом.
Захарова также подчеркнула, что Вашингтон не дал более «внятной и развернутой информации» о своем решении.
Ранее американские власти внесли сообщество националистов «Русское имперское движение», действующее в России, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы.
Сообщество позиционирует себя как православно национально-патриотическая и монархическая организация. В России сайт движения был признан экстремистским решением суда 20 августа 2012 года.
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