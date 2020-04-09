Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.

Ранее министр иностранных дел Доминик Рааб заявлял, что Джонсону становится лучше, и «он делает позитивные шаги».

Как уточняется, в настоящее время Джонсона из реанимации перевели в палату.

Впервые Джонсон объявил о заболевании 27 марта. Он самоизолировался в своем доме, однако после ухудшения самочувствия был госпитализирован в одну из инфекционных больниц.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Борис Джонсон продолжает оставаться в реанимации

— Состояние Бориса Джонсона улучшается, но он все еще в реанимации

— Путин пожелал Джонсону победить коронавирус