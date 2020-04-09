Госдеп опубликовал список подаренных Трампом подарков в 2019 году

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Госдепартамент Соединенных Штатов раскрыл, что глава государства Дональд Трамп в 2019 году дарил своим коллегам.

По данным ведомства, японскому императору Трамп презентовал альт и фотографию композитора Аарона Копленда в рамке стоимостью $3 766. Елизавете II он подарил брошь за $3 750.

Председатель КНР Си Цзиньпин получил от Трампа в подарок чайный сервиз за $2 629, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — выпущенные ограниченным тиражом издания «Экспедиция Льюиса и Кларка» за $2 500.

Именную биту для крикета и фотографию бывшего президента США Эйзенхауэра ($1 650) в 2019 году получил в подарок от американского президента премьер Пакистана Имран Хан, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ — боксерскую перчатку из «Малышки на миллион» с автографом режиссера Клинта Иствуда.

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